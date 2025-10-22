إدخال 215 شاحنة مساعدات من معبر رفح لإغاثة قطاع غزة

غادرت 215 شاحنة مساعدات معبر رفح البري اليوم الأربعاء، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني، ضمن جهود دعم وإغاثة أهالي قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري، أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بـ الخيام وأدوات النظافة والمواد الإغاثية والإيوائية والسلال الغذائية، وهي مقدمة من عدد من الهيئات المحلية والدولية والعربية.

وأوضح المصدر أن المساعدات تضمنت 33 شاحنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و46 شاحنة للمخيم المصري، و75 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة (UN)، و28 شاحنة من دولة الإمارات، و15 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و18 شاحنة من دولة قطر، إضافة إلى 12 شاحنة سولار و7 شاحنات غاز.

وأشار إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 8426 شاحنة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بإجمالي نحو 60 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

كما بلغ مجموع شاحنات الوقود التي جرى إدخالها إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 80 شاحنة حملت أكثر من 2250 طنًا من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران.