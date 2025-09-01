 انطلاق المرحلة الأولى للمشروع القومي للموهبة الحركية بمركز دمنهور الشبابي - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025
انطلاق المرحلة الأولى للمشروع القومي للموهبة الحركية بمركز دمنهور الشبابي

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 8:17 م

انطلقت اليوم تدريبات المرحلة الأولى من المشروع القومي للموهبة الحركية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال إدارة الأداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تحت شعار: "التهيئة الحركية للمهارات الرياضية" بمركز دمنهور للتنمية الشبابية.

ويستهدف المشروع الأطفال الذين اجتازوا الاختبارات، حيث يُعد البرنامج خطوة محورية لصقل المهارات الحركية الأساسية وتأهيلهم للمراحل التنافسية المستقبلية، عبر تطبيق منهجية علمية متكاملة تراعي الفروق الفردية والمراحل السنية.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية وفق أحدث المعايير العالمية، مع التركيز على تطوير القدرات البدنية والمهارية للأطفال وتوجيههم للتخصصات الرياضية المناسبة بما يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

ويُذكر أن "المشروع القومي للموهبة الحركية" يمثل حجر الأساس لبناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة مصر الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

