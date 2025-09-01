أُُغلِقَت أجزاء من طريق سريع يمر عبر غرب ألمانيا بعد انقلاب شاحنة بالقرب من مدينة كولونيا صباح اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشاحنة، التي كانت تحمل أجهزة إلكترونية، تحطمت على الطريق السريع "إيه 3" قرب باد هونيف، وهي بلدة تقع على نهر الراين جنوبي بون.

ونتيجة للحادث، أُغلق ثاني أطول طريق سريع في ألمانيا - والذي يمتد لمسافة 769 كيلومترا من الحدود الهولندية إلى النمسا - في اتجاه واحد بين باد هونيف وكولونيا.

كما تعطلت حركة المرور باتجاه فرانكفورت.

وأفادت الشرطة بتسرب وقود الديزل من الشاحنة، ما يُعقّد جهود إزالة الحطام التي قد تمتد حتى عقب ظهر اليوم

ولم يتضح بعد سبب الحادث.