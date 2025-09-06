استبعاد ديزيري دوي من معسكر فرنسا

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن استبعاد ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، من قائمة منتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الساق.

وكان المنتخب الفرنسي قد استهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على أوكرانيا بهدفين دون رد، حيث شارك دوي في اللقاء الودي التحضيري أمام أوكرانيا قبل أن يغادر بين الشوطين، ليحل مكانه عثمان ديمبيلي، الذي تعرض بدوره لإصابة لاحقًا.

ومن المقرر أن يعود دوي إلى ناديه باريس سان جيرمان لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية وتحديد مدة غيابه، في ضربة جديدة لمنتخب "الديوك" قبل مباراته الثانية في فترة التوقف الدولي أمام أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل، 9 سبتمبر.

يُذكر أن نظام التصفيات يؤهل متصدر المجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق المؤهل للبطولة.