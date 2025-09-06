الأونروا: مصر تلعب دورا محوريا في دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة

قالت إيناس حمدان مدير إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، إنّ الوكالة تواجه تحديات كبيرة في ظل أزمة حقيقية تضرب موازنتها.

وأضافت خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على قدرة الوكالة في تلبية الاحتياجات الإغاثية بمناطق عملياتها الخمس، وفي مقدمتها غزة التي تعاني من حرب طاحنة وظروف إنسانية قاسية.

وأشارت إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الإغاثية داخل القطاع، حيث ساهمت في توفير الكثير من المساعدات الإنسانية.

ولفتت إلى أن العوائق الكبرى تكمن في حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، إلى جانب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإمدادات الضرورية.

وأوضحت أن استمرار هذه التحديات يفاقم من معاناة المدنيين ويضع مستقبل الخدمات الأساسية في مهب الخطر.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف دعمه للوكالة وتوفير التمويل اللازم حتى تتمكن من الاستمرار في أداء دورها الحيوي تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة وباقي مناطق عملها.