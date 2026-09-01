وزير نيجيري: نبحث مع الإمارات دعم إنتاج الكهرباء بـ5000 ميجاوات وتطوير مشاريع الطاقة

أكد جوزيف أولاسونكانمي تيجبي، وزير الكهرباء النيجيري، أن بلاده تبحث مع الإمارات مقترحات لتعزيز قدرات توليد الكهرباء بنحو 5000 ميجاوات.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، إن نيجيريا تتمتع بتعاون واسع مع الإمارات، وهناك ترتيبات دعم تمويلي من الجانب الإماراتي لعدد من البرامج، فضلاً عن مقترحات ومباحثات تتعلق بتعزيز قدرات التوليد بنحو 5000 ميجاوات.

وأضاف أن الطاقة الشمسية تعد من أهم مجالات التعاون بين الجانبين، في ضوء أوجه التشابه بين البلدين وارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي، مشيرا إلى تبادل الأفكار والمعلومات مع الإمارات، والاستفادة من خبراتها في التوسع بمشروعات الطاقة.

وأوضح أن التعاون بين نيجيريا والإمارات لا يقتصر على الجانب التمويلي، وإنما يشمل أيضاً تبادل الدروس المستفادة والخبرات والأفكار الفنية.

وحول إصلاحات قطاع الكهرباء في نيجيريا، قال إن بلاده تتبنى إستراتيجيات جديدة لضمان استدامة القطاع، تشمل تحديث أجزاء من شبكة الكهرباء التي يصل عمرها إلى نحو 50 عاماً، واستبدال مكونات من البنية التحتية وتقوية الشبكة لتعزيز استقرارها ومرونتها.

وأضاف أن العمل يشمل كذلك إعادة تأهيل بعض خطوط نقل الكهرباء بما يرفع قدرتها على استيعاب الأحمال المطلوبة مستقبلاً.

وأشار إلى أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في نيجيريا تبلغ 13 ألفاً و625 ميجاوات، فيما يتم تمرير نحو 5000 ميجاوات عبر الشبكة، ويصل ما يتم تسليمه فعلياً إلى نحو 4000 ميجاوات.