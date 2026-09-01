اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 أغسطس 2026، قرارًا بمبادرة من جمهورية طاجيكستان يقضي بإعلان 31 أغسطس من كل عام، اعتبارًا من 2027، يومًا دوليًا للذكاء الاصطناعي الآمن والمأمون والموثوق.

ويهدف القرار إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير واستخدام هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة رفاه البشرية.

وتأتي المبادرة في إطار جهود طاجيكستان لتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في أجندة التعاون الدولي، والتشجيع على توظيفها بصورة مسؤولة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

واختير يوم 31 أغسطس لما يحمله من دلالة تاريخية في مسيرة تطور الذكاء الاصطناعي، إذ شهد اليوم ذاته عام 1955 تقديم مقترحات المشروع البحثي لجامعة دارتموث، الذي يُعد من المحطات التأسيسية في تاريخ أبحاث الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن يشكل اليوم الدولي الجديد منصة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول، وتبادل المعرفة والخبرات بشأن فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى ضمان تطوير تقنياته واستخدامها بصورة آمنة ومأمونة وموثوقة.

ويمثل اعتماد القرار إسهامًا من طاجيكستان في صياغة الأجندة الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويعكس توجهها نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المجتمعات.