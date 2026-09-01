تجديد عقد حسام حسن مع منتخب مصر حتى 2030

إيماءً إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالموافقة على تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، عُقدت اليوم جلسة ودية شهدت تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حتى عام 2030.

وجرت مراسم توقيع العقود خلال جلسة حضرها هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب حسام حسن وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ووليد بدر، المدير الإداري للمنتخب.

ويأتي تجديد التعاقد في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير الاستقرار للجهاز الفني لمنتخب مصر، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للأهداف والخطط الموضوعة للمنتخب الوطني.