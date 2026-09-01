أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء، عودة الفرنسي موسى ديابي إلى صفوفه قادمًا من نادي الاتحاد السعودي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم.

ووقع ديابي عقدًا مع ليفركوزن يمتد حتى 30 يونيو 2031، على أن يرتدي مجددًا القميص رقم 19.

وسبق أن دافع ديابي عن ألوان ليفركوزن بين عامي 2019 و2023، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز مهاجمي الدوري الألماني، قبل انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي ثم إلى الاتحاد السعودي.

وخلال فترته الأولى مع ليفركوزن، خاض ديابي 173 مباراة، سجل خلالها 49 هدفًا وصنع 48 تمريرة حاسمة.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن، إن عودة ديابي تمثل إضافة قوية للفريق، مشيرًا إلى أن سرعته ومهاراته في المراوغة ستمنح الخط الهجومي المزيد من الجودة والفرص.

من جانبه، أعرب ديابي عن سعادته بالعودة إلى النادي، مؤكدًا أن ليفركوزن منحه الثقة والدعم عندما انضم إليه لاعبًا شابًا قادمًا من باريس سان جيرمان.

وخاض ديابي، البالغ من العمر 27 عامًا، 11 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.