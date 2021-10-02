8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمخزن مواد بلاستيكية في الإسكندرية

سيطرت 8 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، على حريق نشب في مخزن تابع لمصنع مواد بلاستيكية، كائن في منطقة أبيس الرابعة، شرقي المحافظة، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في مخزن أدوات "مائدة" بلاستيكية، كائن بجوار كوبري الألمان.

وبانتقال قوات الأمن، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه؛ بإخماد النيران وتبريد آثارها، قبل امتدادها إلى باقي المنطقة، حيث أن المخزن ملحق بمصنع مواد بلاستيكية.

ووفقًا لمصدر أمني، أسفر الحريق عن خسائر كبيرة في البضاعة، وتلفيات بسيارتين نقل تابعين للمصنع، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.