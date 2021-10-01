مصطفى بكري عن تغليظ عقوبة ختان الإناث: حكم تاريخي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن محكمة جنايات شبرا الخيمة أصدرت حكمًا تاريخيًّا، يعد الأول من نوعه، بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث الذي يتسبب في حدوث عاهة مستديمة.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ المحكمة طبّقت الحد الأقصى من عقوبة الجنحة على المتهمين، حيث حكمت غيابًا على الوالد بالسجن 3 سنوات مع الشغل، والممرض بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لقيامهما بختان المجني عليها ابنة المتهم الأول في القضية، ومخالفة القانون، لما تسبب به في إحداث عاهة مستديمة لابنته.

وتابع: "المحكمة أوضحت أن الواقعة تم ارتكابها قبل تغليظ عقوبة الختان الأخيرة والتي تم تعديلها بقانون رقم 10 لسنة 2021، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي قام بتغليظ عقوبة الختان باعتبارها جناية".

وأشار إلى أن المحكمة وجهت رسالة تنذر بها جميع الفتيات جاء نصها "من حق كل فتاة التبليغ عن أي انتهاك لجسدها، حتى وإن كانت طفلة، وعلى كل ولي أمر التفكير قبل الإقدام على هذه الخطوة حتى لا يكون مصيره المحتوم محكمة الجنايات".

وأردف بكري أن مجلس النواب، كان قد وافق في شهر إبريل الماضي، على تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث لتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مارس الماضي، وأضاف القانون معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

وأوضح بكري أن ذلك الحكم يعتبر نقطة تحول مهمة في قضية ختان الإناث كما أن رد الفعل سيجعل الكثيرين يفكرون كثيرا قبل الإقبال على هذا الفعل.

