 بسبب واقعة طوكيو.. إيقاف عبدالرحمن مجدي 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه - بوابة الشروق
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بسبب واقعة طوكيو.. إيقاف عبدالرحمن مجدي 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 4:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 4:55 ص

أكد الإعلامي أحمد شوبير على ‏إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، لمدة 3 أشهر قادمة مع غرامط مالية تقدر بـ100 ألف جنيه، نتيجة ما فعله في طوكيو مع بعثة المنتخب الأوليمبي.

وكتب شوبير على صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “‏إيقاف عبد الرحمن مجدي ابتداء من 1 أغسطس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020”.

و‏تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020.

ويحاول مجلس ادارة النادي الاسماعيلي اثبات براءة اللاعب من اجل ان يشارك ويركز مع الفريق في الموسم الكروي الجديد.


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