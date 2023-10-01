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كل سبت.. منى سلمان تقدم «ستوديو القاهرة» على قناة روسيا اليوم


نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:03 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:03 ص

تعاقدت الإعلامية منى سلمان مع قناة روسيا اليوم، لتقديم برنامج "ستوديو القاهرة"، في الثامنة من مساء السبت، كل أسبوع، وكانت البداية بحلقة أمس السبت 30 سبتمبر، والتي احتفت بمرور ثمانين عام من العلاقات المصرية مع روسيا، وكان ضيفها السفير عزت سعد مساعد وزير الخارجية السابق ومدير مجلس العلاقات الخارجية.

وجاء تعاقد "روسيا اليوم" مع منى سلمان، في إطار خطتها لتعزيز تواجدها في مصر والعالم العربي وافريقيا، وهناك بالتوازي ستديو واشنطن وبيروت وباريس.

وكان آخر ظهور لمنى سلمان على الشاشة، من خلال برنامج "451 فهرنهيت" الذي قدمته على شاشة قناة العاصمة عام 2016، وكانت قبله تقدم برنامج "مصر في يوم" على شاشة دريم.

يذكر أن بداية منى سلمان، كانت من خلال إذاعة الشرق الأوسط، انتقلت بعد ذلك لشاشة التلفزيون فكان ظهورها الأول على شاشة قناة النيل للدراما، قبل أن تنتقل إلى قناة النيل الثقافية، والتي قدمت على شاشتها عدد من البرامج منها؛ "المنتدى"، "الوجه الآخر للتاريخ" و"قمر النيل".

وفي عام 2005 انضمت "سلمان" لـقناة الجزيرة الفضائية، وقدمت على شاشتها عدد من البرامج منها؛ "حديث الصباح"، و"مباشر مع"، و"منبر الجزيرة"، قبل أن تتقدم باستقالتها عام 2013.

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