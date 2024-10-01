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تأهل نادي فيزبريم المجري إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم لأندية اليد، والتي تقام خلال الفترة الحالية في العاصمة الإدارية، بعد الفوز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 39-34 ضمن منافسات نصف النهائي.

أنهى فيزبريم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-13، حاول برشلونة العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني وحسم التعادل 29-29 نتيجة الشوط الثاني، لتلجأ المباراة لوقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي أكد الفريق المجري تفوقه وحسم اللقاء لصالحهه بنتيجة 39-34، ليتأهل فيزبريم للمباراة النهائية، فيما يلعب برشلونة على المركز الثالث والرابع.

ويجمع نصف النهائي الثاني بين الأهلي وفريق ماجديبرج الألماني، في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، ويقام نهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

وحصل يحيى الدرع، لاعب المنتخب الوطني وفريق فيزبريم المجري على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل 7 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.