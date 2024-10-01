حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بـ32 صاروخ كاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، بـ32 صاروخ ‏كاتيوشا.‏

وقال عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد الإسرائيلي بضواحي تل أبيب، مستخدما صواريخ «فادي 4» للمرة الأولى.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «عناصره أطلقوا صليات صاروخية من نوع فادي 4، ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد في ‏ضواحي تل أبيب».

ولفت في بيان آخر، إلى أن عناصر المقاومة استهدفوا الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، تجمعًا لقوات العدو ‏في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2.‏

وأشار إلى أن «عناصره استهدفوا الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء، تجمعا لجنود العدو ‏قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية».

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، التوغل البري في جنوب لبنان، مدعيًا أنه يشن عملية محدودة لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر أن هذه العملية جاءت «بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البُنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق»، قائلًا إنها «تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة».