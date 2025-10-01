الولايات المتحدة تواجه إغلاقا حكوميا بعد رفض مجلس الشيوخ لمشروعين حول التمويل

يبدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة اعتبارا من منتصف اليلة 1 أكتوبر بتوقيت واشنطن بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروعي قانون حول تمويل الحكومة.



وفي الساعات الأخيرة قبل الإغلاق، يوم الثلاثاء، نظر مجلس الشيوخ في مشروعي قانون كان كل واحد منهما سيجنب الإدارة الأمريكية الإغلاق في حال الموافقة عليه.

لكن مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون ووافق عليه مجلس النواب لم يتمكن من كسب تأييد 60 عضوا في المجلس، ما يعتبر العدد الضروري لتبني المشروع. وصوت إلى جانبه 55 عضوا فقط مقابل 45 صوتا ضده.



وأيد 47 سيناتورا مشروع القانون المقدم من قبل الديمقراطيين، فيما عارضه 53 سيناتورا، وبالتالي فشل المجلس في تجنب الإغلاق الحكومي.

وأصدر البيت الأبيض مذكرة توجه جميع الوكالات الحكومية بالتحضير للإغلاق.

يذكر أن الإغلاق الحكومي يعني وقف عمل العديد من الأجهزة والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة بسبب توقف التمويل، والتوقف عن دفع الرواتب لآلاف الموظفين الحكوميين وإجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت إغلاقا حكوميا 20 مرة منذ عام 1977، كان أطولها أثناء ولاية ترامب الأولى حيث استمر أكثر من شهر، من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019.