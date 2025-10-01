السعودية ترحب باختيارها لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة 2029

رحبت السعودية، اليوم الاربعاء، باختيارها لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي (موندياكولت) للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في العام 2029 .

وأكد وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن فرحان عمق الشراكة مع منظمة اليونسكو الساعية إلى مواصلة الجهود المبذولة للتنمية الثقافية وفقاً لـ"العربية نت".

وأعلنت المنظمة اليوم ان المملكة ستستضيف الدورة المقبلة للمؤتمرالذي يعد تجمعاً دولياً يعزز الحوار حول الثقافة ويدعم السياسات الثقافية.

وقالت المنظمة الأممية إن "استضافة المملكة لمؤتمر موندياكولت في عام 2029، ستحقق عوائد ثقافية متعددة على غرار تحفيز الابتكار والإبداع الثقافي، وصنع السياسات الثقافية المستقبلية، في حين تأتي الاستضافة امتداداً لجهود السعودية على كل الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والعالمية التي من شأنها ترسيخ دور الثقافة التنموي".

ومن جانبه قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري في تصريح له إن "السعودية اختيرت لعقد مؤتمر موندياكولت كونها جعلت الثقافة جزءاً أساسياً من رحلة التحول الوطني، إذ أسهمت المملكة ممثلة في وزارة الثقافة في تشجيع القطاع الثقافي السعودي بما يعكس حقيقة ماضي البلاد، ويعزز السعي نحو بناء مستقبل يفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي".