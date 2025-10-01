سقوط قتيل وعدة جرحى من المدنيين إثر هجمات روسية على أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي رجل حتفه إثر هجوم روسي على منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأكد أوليه سينيهوبوف حام المنطقة وفاة الرجل، التي وقعت في قرية فيليكا شابكيفكا، في منشور عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء. وتبعد القرية مئات الأمتار من جبهة القتال.

وتعرضت العاصمة الإقليمية لخاركيف، التي تبعد أكثر قليلا من 20 كيلومترا عن الحدود الروسية أيضا لهجوم شديد بقنابل انزلاقية وصواريخ باليستية.

وأعلن إيهور تيريخوف عمدة المدينة إصابة 8 أشخاص على الأقل. واندلع حريق في منطقة سوق باراباشوفو الذي يقع على مساحة 2800 متر مربع.

وكتب تيريخوف أن أضرارا لحقت بعدة مبان سكنية وساحات سيارات.