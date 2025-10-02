الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الرسوم على الصلب المستورد

يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب، في محاولة لمساعدة المنتجين المحليين على مواجهة تأثير فائض الطاقة الإنتاجية الآسيوية، بالإضافة إلى الحواجز التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سوف تقترح مطلع الأسبوع المقبل آلية طويلة الأجل من شأنها أيضا خفض حصص الاتحاد الحالية من الصلب الأجنبي بنحو النصف، وفقًا لما ذكره ستيفان سيجورن، رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع مغلق اليوم الأربعاء.

ستخضع واردات الصلب التي تتجاوز هذه الحصص للتعريفة الجمركية الجديدة، والتي ستكون انعكاسا لسياسة ولايات قضائية أخرى مثل الولايات المتحدة، التي تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على الصلب المستورد.

وعلى إثر هذا الخبر، ارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب الأوروبية.

وسجل سهم شركة أرسيلور ميتال ارتفاعا بنسبة 4ر4%، وشركة فويستالبين بنسبة 7ر4%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وشركة أوتوكومبو أويج بنسبة 5%، وشركة إس.إس.إيه.بي.إيه بنسبة 7ر8%.

ويطبق الاتحاد الأوروبي حاليًا آلية مؤقتة لحماية صناعة الصلب في التكتل، تفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات بمجرد استنفاد الحصص. وينتهي العمل بهذه الآلية العام المقبل، وتعمل المفوضية على استبدالها بآلية أكثر استدامة، والتي تعتزم الكشف عنها الأسبوع المقبل.