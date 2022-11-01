ألمانيا: رئيس أساقفة بامبرج يعتزم ترك القرارات المهمة لخليفة أصغر سنا

أعلن رئيس أساقفة بامبرج، الألماني لودفيج شيك أنه يعتزم ترك القرارات المهمة وتحديد المسارات المقبلة لخليفة أصغر سنا.

وكتب شيك (73 عاما) في خطاب إلى أتباع أبرشيته، ونشر هذا الخطاب على الموقع الإلكتروني للأبرشية اليوم الثلاثاء:"لقد نفذت مهامي في الأبرشية وأكملتها".

وأضاف شيك: "اعتبارا من خريف 2022، ستكون هناك قرارات جديدة ومشروعات ستتجاوزان إلى حد بعيد العامين المتبقيين على عيد ميلادي الخامس والسبعين".

وبوجه عام يقدم الأساقفة استقالتهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية، بابا الفاتيكان، بعد إتمامهم سن الخامسة والسبعين. وكان شيك زار الفاتيكان في نهاية أبريل الماضي للقاء البابا وعرض عليه الاستقالة. وكانت استقالة شيك مفاجأة لبعض المراقبين.

وقال شيك: "استمع البابا فرنسيس إلى حججي وفكر فيها، وخلال ذلك طلب مني أن أبقى في منصبي، وبعد سرد أسبابي مرة أخرى، استجاب إلى طلبي في نهاية سبتمبر".

وتابع أن سفير الفاتيكان ألزمه بالحفاظ على سرية الأمر حتى عيد جميع القديسين اليوم الثلاثاء " وقد التزمت بهذا الأمر بصرامة".

وأردف :" اعتبارا من عيد جميع القديسين لم أعد في منصب رئيس أساقفة بامبرج، لكنني في الخدمة".

وحسب بيانات الأبرشية، سينتخب مجلس إدارة الكاتدرائية بأسرع ما يمكن مديرا جديدا سيترأس الأبرشية لحين تعيين خليفة جديدة لشيك من قبل البابا.

كان الكرسي الرسولي في روما أعلن في وقت سابق من اليوم أن بابا الفاتيكان، فرنسيس، قبل استقالة شيك.

وهناك بذلك منصبان شاغران للأساقفة في ألمانيا.

وأشاد رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج، بعمل شيك. وجاء في رسالة من مؤتمر الأساقفة: "لقد كنت عضوا في مؤتمر الأساقفة الألمان لما يقرب من ربع قرن، وانخرطت في العمل بتفان، واضطلعت بدور رئيسي في تشكيل المناقشات، وكنت مرجعيتنا الموثوقة في جميع مسائل القانون الكنيسي".