هنية: خسائر الاحتلال في التوغل البري ستصدم إسرائيل وشعبها ومن يقف وراءها

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن المقاومة الفلسطينية تُكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر ضخمة في توغله البري بقطاع غزة.

وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن حجم خسائر الاحتلال في التوغل البري سيكون صادما لإسرائيل وشعبها ومن يقف وراءها.

وشدد على أن الحرب الراهنة سببها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبحث عن إنقاذ نفسه من السجن حتى لو كان الثمن تدمير المنطقة.

وأشار إلى أن نتنياهو لا مانع لديه من حرق الأخضر واليابس سواء داخل الإقليم أو خارجه لينقذ نفسه بعدما تكبّد خسائر على كل المستويات.

ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.