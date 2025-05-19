رويترز عن جيش الاحتلال: دخول 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دخول 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب وكالة رويترز في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

في حين نقلت الوكالة، عن كبير مسئولي المساعدات في الأمم المتحدة قوله إن إسرائيل سمحت بدخول 9 شاحنات إلى غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المسئول الأممي، أنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة اعتبارا يوم غد الثلاثاء، مشيرًا إلى تلقيهم تطمينات بتسهيل عملنا من خلال الآليات القائمة، وفق قوله.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك تدفق منتظم للمساعدات للحد مما سماه النهب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يروّج للسماح بدخول 9 شاحنات مكملات غذائية للأطفال من أصل 44 ألف شاحنة مساعدات من المفترض إدخالها خلال 80 يومًا من حصار غزة.

وذكر المكتب في بيان، اليوم الاثنين: «في ظل الحصار المحكم والمجاعة المتفاقمة منذ أكثر من 80 يومًا، نؤكد وبكل وضوح أنَّ أي مساعدات حقيقية لم تدخل إلى قطاع غزة».

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يُغلق جميع المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان أعزل.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يدّعي أنه سيسمح بإدخال 9 شاحنات فقط، محمّلة بمكملات غذائية محدودة للأطفال، وهي لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة، ولا تلامس الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة يوميًّا إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود، أي ما مجموعه 44,000 شاحنة كان يجب أن تدخل خلال 80 يومًا.

وتابع: «ما سيدخل اليوم الاثنين لا يتجاوز 0.02% من هذا الرقم! هذه المقارنة وحدها كفيلة بكشف حجم الكارثة والنية الإجرامية الكامنة وراء إغلاق المعابر وتجويع السكان».

وحمل المكتب، الاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة، مطالبًا بتحرك عالمي دولي فوري لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال الاحتياجات الإنسانية بالكامل، قبل فوات الأوان.