اتهام 3 إيرانيين بالتجسس في المملكة المتحدة وإيران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني ولندن ترد بالمثل

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال البريطاني لدى طهران إلى الوزارة، في خطوة أعقبها إجراء مماثل من جانب لندن، وذلك على خلفية اتهام 3 إيرانيين بالتجسس في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن إيران استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية للتعبير عن اعتراضها على الاحتجاز "غير المحق" و"ذو الدوافع السياسية" لـ 3 من مواطنيها في المملكة المتحدة.

وأفادت بأن الدبلوماسي البريطاني الذي تم استدعاؤه إلى الوزارة طلب منه الإدلاء بتوضيح من حكومة لندن بشأن الأسباب والأسس القانونية لاتهام المواطنين الإيرانيين.

وعقب إيران، استدعت بريطانيا سفير طهران في لندن على موسوي إلى وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن السفير الإيراني تم استدعاؤه بناء على تعليمات من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

وأشار المتحدث إلى أن موسوي تم استدعاؤه بموجب قانون الأمن القومي، إثر اتهام 3 مواطنين إيرانيين بالتصرف بطريقة من شأنها أن تساعد جهاز استخبارات أجنبي.

وأضاف: "حكومة المملكة المتحدة واضحة في أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، وأنه يجب محاسبة إيران على أفعالها".

وفي 3 مايو الجاري، تم اعتقال 3 مواطنين إيرانيين بالعاصمة لندن، في إطار تحقيق أجري بموجب قانون الأمن القومي.

واتُهم الأشخاص الـ 3، الذين يُزعم أنهم تجسسوا لصالح إيران، باستهداف صحفيين مقيمين في المملكة المتحدة وتعريضهم لـ"عنف شديد"، ومثل الأشخاص أمام المحكمة في 17 مايو، وأفادت التقارير بأنهم سيُحتجزون حتى جلسة الاستماع في محكمة أولد بيلي في 6 يونيو القادم.