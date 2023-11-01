قبول عدد من أبناء الوادي الجديد من منسوبي التعليم ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسة

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أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، قبول عدد من أبناء المحافظة من منسوبى قطاع التعليم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب ذوى الكفاءة والمتميزين.

وأكد تقديم جميع سبل الدعم لهم والعمل على تذليل العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية بما يعود بالنفع على العملية التعليمية وتطوير الآداء والتميز فى العمل.

جدير بالذكر أنه جرى عقد تدريب شامل بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر للمعلمين ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة لتحقيق التغيير المنشود في الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

وهنأ وكيل التعليم بالوادى الجديد، أبناء المحافظة من منسوبى قطاع التعليم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب ذوى الكفاءة والمتميزين.