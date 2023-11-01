البيت الأبيض: بايدن يلتقي الرئيس الصيني في سان فرانسيسكو خلال نوفمبر الجاري

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو الشهر الجاري.

ويأتي التأكيد عقب شهور من العمل بين الدولتين لعقد لقاء بين الرئيسين على هامش المنتدى، رغم أنه بدا أن الإعلان الرسمي تم بالخطأ تقريبا خلال إحاطة صحفية يومية للبيت الأبيض، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت جان بيير أمس الثلاثاء "الرئيس أعلن أنه يتطلع لرؤية الرئيس شي، وبالتالي لن ندخل في تفاصيل هذا اللقاء الذي سوف يعقد في نوفمبر.. أنه سوف يعقد في سان فرانسيسكو، وسوف يكون اجتماعا بناءً".

وعندما سئلت عما إذا كانت تؤكد أن اللقاء سوف يحدث، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض بالإيجاب.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، في إحاطة صحفية معتادة ، اليوم الأربعاء، "المسار باتجاه سان فرانسيسكو لا يمكن أن يعتمد على الطيار الآلي"، مشيرا إلى تصريحات أدلى بها سابقا وزير الخارجية وانج يي.

وقال المتحدث باسم الخارجية "يجب أن نعود إلى التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها في بالي وأن ننفذ بشكل كامل التفاهمات المشتركة المهمة بين الرئيسين للتخلص من العراقيل وتعزيز التفاهم المشترك وتراكم النتائج".

وكان آخر لقاء حضوري بين شي وبايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا قبل نحو عام. وشدد بايدن في محادثاته مع وانج على أنه يجب على الصين والولايات المتحدة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة.

وتستضيف سان فرانسيسكو في منتصف نوفمبر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.