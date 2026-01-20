مبادرة بيتك في مصر تفتح باب التظلمات للمرحلة الثانية غدا

أعلنت مبادرة "بيتك في مصر" عن فتح باب التظلمات للمتقدمين للمرحلة الثانية، والتي تشمل (الطرح الأول، تكميلي الطرح الأول، الطرح الثاني، والطرح الثالث).

وتأتي هذه الخطوة لتمكين المتقدمين من معالجة الطلبات المعلقة وفقاً لمواعيد محددة لكل فئة، بحسب منشور للمبادرة على فيسبوك.

ويبدأ استقبال التظلمات على طلب "جدية الحجز" في التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، ويستمر حتى الساعة 11:59 قبل منتصف ليل السبت الموافق 24 يناير 2026.

وتتيح المبادرة خلال هذه الفترة إمكانية رفع مستندات السداد في حال عدم استكمال إجراء رفع المستند على الموقع الإلكتروني سابقاً.

وفي سياق متصل، تقرر فتح باب التظلمات على طلب "حجز وحدة" يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، وذلك اعتباراً من الساعة 09:00 صباحا لحين الإعلان عن موعد الغلق.

ويستهدف هذا الإجراء جديات الحجز المغلقة لعدم السداد بعد اختيار وحدة، وذلك لإتاحة فرصة حجز وحدة أخرى مع تطبيق أحكام كراسة الشروط ذات الصلة.

وشددت المبادرة على أنها لن تقبل أي تحويلات جديدة، مؤكدة أن أحكام كراسة الشروط المعلنة تظل سارية، ويعد هذا التنويه جزءاً لا يتجزأ منها.