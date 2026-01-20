سوريا تعلن تفاهما شاملا مع قسد: دمج القوات وإعادة هيكلة الحسكة بدءا من مساء اليوم

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، الثلاثاء، عن توصل الحكومة وتنظيم "قسد" إلى "تفاهم مشترك" شامل يرسم ملامح مستقبل محافظة الحسكة، ويضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق سيبدأ تنفيذ بنوده "الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم".

وكشفت الرئاسة السورية في بيان، عن توافق الطرفين على "دمج جميع القوات العسكرية والأمنية" التابعة لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين مع استمرار المشاورات حول التفاصيل الفنية لهذا الدمج.

وأشار البيان، إلى أن مظلوم عبدي سيطرح مرشحا من "قسد" لشغل منصب "مساعد وزير الدفاع"، بالإضافة إلى ترشيح شخصية لمنصب "محافظ الحسكة"، وتقديم قوائم للتمثيل في "مجلس الشعب" وأسماء للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة المختلفة.

وفيما يخص الترتيبات الميدانية، أوضحت الرئاسة السورية أنه تم منح "قسد" مهلة "أربعة أيام للتشاور" لوضع الخطة التفصيلية لآلية "دمج المناطق عملياً".

وبموجب التفاهم، فإن القوات السورية "لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي" في المرحلة الحالية وستبقى على أطرافهما، بانتظار استكمال النقاشات حول الجدول الزمني لـ"الدمج السلمي" للمحافظة والمدن التابعة لها.

وشدد الاتفاق، على أن القوات العسكرية السورية "لن تدخل القرى الكردية"، حيث لن تتواجد فيها أي قوات مسلحة باستثناء "قوات أمن محلية" من أبناء المنطقة.

وعلى الصعيد الحقوقي، أعلن البيان البدء بتنفيذ "المرسوم رقم 13" المتعلق بـ"الحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد"، في إطار التزام مشترك ببناء سوريا موحدة تقوم على "الشراكة الوطنية" وضمان حقوق جميع المكونات.

وختمت الرئاسة السورية بيانها بالتأكيد على أن تنفيذ بنود هذا التفاهم الاستراتيجي سيبدأ اعتبارا من "الساعة الثامنة من مساء اليوم" الثلاثاء (17:00 ت.غ)

ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.