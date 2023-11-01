جيش الاحتلال: نستخلص العبر من مقتل 11 جنديا في استهداف ناقلة الجند المدرعة

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «تصفية قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع بحركة حماس مسألة مهمة وستؤثر على سير المعركة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «العملية البرية في غزة تتقدم وفق المخطط»، لافتًا إلى «المصادقة على قرارات إضافية لمواصلة الحرب».

وأشار إلى «القضاء على خلية حاولت الوصول إلى مناطق إسرائيل في الشمال»، مؤكدًا أن «القوات ستواصل إطلاق النار والهجوم على أي مصدر تهديد».

وتابع: «الجيش يستخلص العبر من مقتل 11 جنديا في استهداف ناقلة الجند المدرعة»، معلنًا ارتفاع عدد الأسرى إلى 240 وقتلى الجنود في صفوف الجيش إلى 331.

وعرضت كتائب القسم، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد من التحام مجاهديها بالآليات شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها.

وصباح اليوم، أعلنت «كتائب القسام» تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال كانت متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة اشتعال النيران فيها.

وقالت إن «الدبابات الإسرائيلية فشلت في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها نتيجة المقاومة الشرسة».

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، تدمير 3 آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف «الياسين 105».

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم، ويدمرون 3 آليات بقذائف (الياسين 105)».

ولفتت إلى أن «آلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل»، مؤكدة أن «عناصر المقاومة انسحبوا بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون».