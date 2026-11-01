حماس: مجازر الاحتلال اليوم في غزة تهدف لمنع عودة الحياة والأمن إلى القطاع

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم، واستهدفت مجموعةً من أفراد الشرطة في منطقة مواصي خان يونس، وأسفرت عن ارتقاء خمسة منهم، إضافةً إلى القصف الذي استهدف مدينة غزة وأدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء، بينهم أب وطفله، وإصابة عدد من المواطنين، تُعدّ جريمة حرب متعمدة تُضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى منع عودة الحياة والأمن إلى قطاع غزة، استكمالًا لحرب الإبادة الجماعية التي لا يزال شعبنا يعيش فصولها المأساوية.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أن الاستهداف المتعمد والمتكرر للشرطة المدنية أثناء تأديتها مهامها في حفظ النظام والأمن، يمثل محاولةً صهيونيةً خبيثةً لإعاقة جهود التعافي واستعادة الاستقرار في قطاع غزة، وبث الفوضى فيه، تنفيذًا لنهج التهجير القسري الذي يسعى العدو المجرم إلى فرضه على الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن حالة الصمت الدولي والعجز عن التصدي لهذه الجرائم المروعة تشجع الاحتلال وحكومة مجرم الحرب نتنياهو على المضي قدمًا في سياسات القتل والتدمير والحصار، في إطار مساعيهما الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وجددت مطالبتها للوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وكل الأطراف المعنية، بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل الإجرام والإرهاب اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

واستشهد 8 فلسطينيين باستهدافين إسرائيليين على مواصي خان يونس وحي الرمال في غزة، في حين استشهد مواطن متأثرًا بإصابته وسط القطاع مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم وطفل وإصابة آخرين بينهم أطفال بحالة حرجة جرّاء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مدرسة القاهرة في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية، استهدفت ضباطًا وعناصر من الشرطة خلال تأدية واجبهم في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد المواطن إبراهيم عادل سعيد، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط القطاع قبل أيام.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه مناطق جنوبي وشرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية من المدينة.

كما استهدفت نيران الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة حمد والخيام المحيطة بها شمالي خان يونس، فيما وصلت طلقات نارية أطلقتها الدبابات المتمركزة قرب شارع صلاح الدين إلى مناطق وسط وغربي المدينة.

وفي شمال القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة غربي بلدة بيت لاهيا، فيما استمر إطلاق النار لساعات في محيط مستشفى كمال عدوان.

وشهدت أجواء جنوبي وشرقي خان يونس تحليقًا منخفضًا للطيران المسيّر الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع.



