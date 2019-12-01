فيسبوك يضيف إشعار تصحيح إلى منشور امتثالا لقانون في سنغافورة

امتثل موقع فيسبوك لقانون سنغافوري مثير للجدل يحظر نشر "أخبار مزيفة" عبر الإنترنت من خلال إضافة إشعار تصحيح إلى منشور بثه مستخدم واعترضت عليها الحكومة.

وسيحمل المنشور المشار إليه عبر موقع "ستيتس تايمز ريفيو" إشعارا اعتبارا من أمس السبت يقول: "موقع فيسبوك ملزم قانونيا بإخبارك أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات خاطئة".

وبحسب تقارير إعلامية، فهناك مدون أسترالي مسؤول عن المدونة الإخبارية التي تنتقد الحكومة. وطلبت السلطات المسؤولة في سنغافورة من المدون أن يصحح المنشور الذي تعتبره غير صحيح. وبعد عدم تنفيذ المدون للطلب، ترددت مزاعم أن السلطات طالبت فيسبوك بإضافة إشعار تصحيح.

يذكر أن البرلمان السنغافوري أقر في مايو الماضي قانون "الحماية من الأخطاء والتلاعب عبر الإنترنت"، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.