 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 37 طائرة مسيرة روسية - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 37 طائرة مسيرة روسية

د ب أ
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 2:32 م

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، أن روسيا شنت هجمات جديدة باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت السلطات الأوكرانية إنه تم تدمير جميع الطائرات المسيرة الـ 37.

كما أعلنت السلطات في منطقة خيرسون، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجمات روسية.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن المناطق المتضررة شملت كييف ومنطقة فينيتسا جنوبي غرب العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة سومي الحدودية شمال شرق أوكرانيا ومنطقة تشيركاسي في وسط أوكرانيا ومدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا ومدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وذكرت تقارير أنه تم سماع دوي انفجارات في معظم أنحاء البلاد، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة المناطق.

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