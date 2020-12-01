يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا مع شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد.. وبالنسبة للأمطار، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية - السلوم - مطروح - بورسعيد - العريش - رفح)، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة)، وستتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط وبامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر و1.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.. أما سبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الاسكندرية 20 13

وادى النطرون 20 12

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 20 09

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الاسماعيلية 22 12

السويس 21 13

العريش 21 14

رفح 20 13

راس سدر 23 13

نخل 21 05

نويبع 22 18

طابا 22 16

كاترين 15 03

الطور 24 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 16

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

اسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الاقصر 24 10

اسوان 25 12

ادفو 25 11

ابوسمبل 24 09

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 27 15

ابورماد 26 16