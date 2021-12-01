محافظ البحيرة: منع دخول المواطنين غير الملقحين للمصالح الحكومية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على منع دخول المواطنين إلى مختلف الجهات والمصالح الحكومية بالمحافظة إلا من حصل على جرعة اللقاح أو من يحمل تحليل pcr حديث يفيد خلوه من الفيروس اعتبارا من اليوم.



وأكد المحافظ إلى أنه جاري تنفيذ العديد من قوافل تطعيم لقاح كورونا بدائرة المحافظة وفقاً للبرامج المحددة وكذا توافر كافة اللقاحات بكميات مناسبة مع استمرار حملات التطعيم باللقاح بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة فى تصريحاته للشروق، أن المحافظة ستقوم بتشديد الإجراءات الاحترازية كما وجهت رئاسة الوزراء دون أى تهاون ووجه محافظة البحيرة جميع الهيئات الحكومية بمنع دخول أى شخص لم يأخذ اللقاح وتقديم ما يفيد باخذه للقاح بالإضافة إلى التوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا جهود الدولة الساعيه للإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعات والمصانع والهيئات التابعة والمواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا.