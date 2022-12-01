فيلم Knives Out 2 يتصدر التريند بعد طرح مقطع دعائي له

اقترب موعد طرح فيلم Knives Out 2 على شبكة نتفلكس العالمية، خلال شهر ديسمبر الجاري، وتصدر اسم الفيلم تريند جوجل بعد صدور تقارير فنية عن إيراداته في شباك التذاكر، حيث طرح في إصدار محدود بصالات السينما الأمريكية.

سوف يكون الفيلم متاحاً على المنصة العالمية في 23 ديسمبر، وحصد الفيلم 15 مليون دولار تقريباً في شباك التذاكر الأمريكي، بعد طرحه في 600 دور عرض، وفق موقع فارايتي.

وطرحت المنصة مقطع مصور من الكواليس لبطل الفيلم دانيال كريج وظهر في الفيديو مجموعة من الفنانين المشاركين في العمل بجانب المخرج ريان جونسون وتحدثوا عن كواليس الفيلم، ودفعت المنصة حوالي 450 مليون دولار لشراء حقوق سلسلة Knives Out

قال كريج في المقطع المصور: "كان لدينا فريق موهوب جداً من الممثلين في الجزء الثاني من الفيلم، وحدث تناغم بيننا على الفور وكان من المهم جدًا أن نحقق ذلك بيننا سريعا".

بينما قال جاي موناي: "وضع المخرج ريان جونسون فريق العمل في المقام الأول، لقد سمحت لنا تلك الطاقة بالدخول إلى أجواء العمل والإندماج فيه وبذل كل ما في وسعنا".

بينما علق جونسون: "كان الجو مشابهًا بشكل لافت لأجواء عمل الجزء الأول من الفيلم وقضينا بعض الأوقات الجيدة حقًا معًا، على الرغم إنهم مجموعة مختلفة من الأشخاص، أنت تصنع فيلمًا مختلفًا في مكان مختلف ولك كنا محظوظين حقًا في وجود مجموعة رائعة من الممثلين الذين تأثروا بشخصياتهم".

كانت تدور أحداث الجزء الأول حول العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، ويتولى المحقق بلانك مهمة التحقيق في الجريمة، ثم يتورط في العديد من الأحداث لكي يصل للحقيقة، أما في اللغز الجديد تدور الأحداث في عقار خاص فخم في جزيرة يونانية، سرعان ما يلتقي مجموعة متباينة من الأصدقاء بدعوة من الملياردير مايلز برون للم شملهم السنوي.

أما عن تقييمات الفيلم على منصات التقييم الفنية، فقد حصد 8/10 على موقع IMDB و4.1/5 على ليتريند بوكس، و93% على منصة روتين توميتوز.