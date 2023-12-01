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اتحاد الكرة يُعلن حكام مباريات الجمعة في الدوري

الشروق
نشر في: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 1:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 ديسمبر 2023 - 1:37 ص

أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري، حيث يقام ثلاث مواجهات تجمع بين إنبي والمصري والداخلية أمام بلدية المحلة والبنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وأقيم 6 مباريات في الجولة السابعة بالدوري المصري، الإسماعيلي أمام بيراميدز، الأهلي أمام سموحة ، مودرن فيوتشر ضد الزمالك، وزد ضد الاتحاد السكندري، ثم طلائع الجيش ضد الجونة وفاركو ضد المقاولون العرب. 

حكام مباراة الداخلية × بلدية المحلة

- حكم ساحة: محمود ناصف. 

- مساعد أول: حسن رمضان.

- مساعد ثان: كريم السعيد.

- حكم رابع: السيد منير.

- حكم فيديو: محمد علاء هاشم.

- حكم فيديو مساعد: وليد عبد الرازق.

وتنطلق مباراة الداخلية أمام بلدية المحلة، على ستاد السلام، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري نايل.

حكام مباراة إنبي ضد المصري البورسعيدي

- حكم ساحة: أحمد جمال.

- مساعد أول: أحمد عادل عبد الفتاح.

- مساعد ثان: محمد العتباني.

- حكم رابع: السيد منير.

- حكم فيديو: محمد نهاد.

- حكم فيديو مساعد: عمرو عابدين.

تقام مباراة إنبي ضد المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دوري نايل.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

- حكم ساحة: محمد سلامة 

- مساعد أول: إبراهيم السوداني.

- مساعد ثان: أحمد عبد المنعم شعبان.

- حكم رابع: مصطفى عثمان.

- حكم فيديو: أحمد الغندور.

- حكم فيديو مساعد: أحمد ناجي.

تقام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وفي تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دوري نايل.


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