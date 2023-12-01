اتحاد الكرة يُعلن حكام مباريات الجمعة في الدوري

أعلن اتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري، حيث يقام ثلاث مواجهات تجمع بين إنبي والمصري والداخلية أمام بلدية المحلة والبنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وأقيم 6 مباريات في الجولة السابعة بالدوري المصري، الإسماعيلي أمام بيراميدز، الأهلي أمام سموحة ، مودرن فيوتشر ضد الزمالك، وزد ضد الاتحاد السكندري، ثم طلائع الجيش ضد الجونة وفاركو ضد المقاولون العرب.

حكام مباراة الداخلية × بلدية المحلة

- حكم ساحة: محمود ناصف.

- مساعد أول: حسن رمضان.

- مساعد ثان: كريم السعيد.

- حكم رابع: السيد منير.

- حكم فيديو: محمد علاء هاشم.

- حكم فيديو مساعد: وليد عبد الرازق.

وتنطلق مباراة الداخلية أمام بلدية المحلة، على ستاد السلام، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري نايل.

حكام مباراة إنبي ضد المصري البورسعيدي

- حكم ساحة: أحمد جمال.

- مساعد أول: أحمد عادل عبد الفتاح.

- مساعد ثان: محمد العتباني.

- حكم رابع: السيد منير.

- حكم فيديو: محمد نهاد.

- حكم فيديو مساعد: عمرو عابدين.

تقام مباراة إنبي ضد المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دوري نايل.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

- حكم ساحة: محمد سلامة

- مساعد أول: إبراهيم السوداني.

- مساعد ثان: أحمد عبد المنعم شعبان.

- حكم رابع: مصطفى عثمان.

- حكم فيديو: أحمد الغندور.

- حكم فيديو مساعد: أحمد ناجي.

تقام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وفي تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دوري نايل.