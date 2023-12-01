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تقام اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب المحلية والعربية والإفريقية، أبرزها الهلال أمام النصر، في الدوري السعودي الممتاز.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

إنبي أمام المصري - الرابعة عصرًا - ONTime Sports HD1

الداخلية أمام بلدية المحلة - الرابعة عصرًا – ONTime Sports HD2

البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا - السابعة مساءً – ONTime Sports HD1

الدوري السعودي

الفيحاء أمام ضمك - الخامسة مساءً - SSC HD1

الهلال أمام النصر - الثامنة مساءً - SSC HD1

دوري أبطال إفريقيا

الهلال السوداني أمام الترجي التونسي - السادسة مساءً - beIN Sports HD6

ميدياما الغاني أمام شباب بلوزداد الجزائري - السادسة مساءً - beIN Sports HD8

الدوري الإيطالي

مونزا أمام يوفنتوس - العاشرة إلا ربع مساءً - AD Sports Premium HD1