تقام اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب المحلية والعربية والإفريقية، أبرزها الهلال أمام النصر، في الدوري السعودي الممتاز.
يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة لها:
الدوري المصري
إنبي أمام المصري - الرابعة عصرًا - ONTime Sports HD1
الداخلية أمام بلدية المحلة - الرابعة عصرًا – ONTime Sports HD2
البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا - السابعة مساءً – ONTime Sports HD1
الدوري السعودي
الفيحاء أمام ضمك - الخامسة مساءً - SSC HD1
الهلال أمام النصر - الثامنة مساءً - SSC HD1
دوري أبطال إفريقيا
الهلال السوداني أمام الترجي التونسي - السادسة مساءً - beIN Sports HD6
ميدياما الغاني أمام شباب بلوزداد الجزائري - السادسة مساءً - beIN Sports HD8
الدوري الإيطالي
مونزا أمام يوفنتوس - العاشرة إلا ربع مساءً - AD Sports Premium HD1