 عاصفة قوية تضرب اليونان وتسفر عن مقتل شخص - بوابة الشروق
الأحد 1 ديسمبر 2024 1:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

عاصفة قوية تضرب اليونان وتسفر عن مقتل شخص

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 12:41 م

أفادت فرقة الإطفاء المحلية في اليونان بأن جميع المناطق المحيطة ببحر إيجة تقريبا تعرضت لعاصفة قوية، ما تسبب في وقوع أضرار جسيمة، كما أسفرت عن مقتل شخص في إحدى الجزر اليونانية.

وكانت جزيرة رودس اليونانية، التي تعد مقصدا شهيرا لقضاء العطلات، الأكثر تضررا. وتم نشر رجال الإطفاء 600 مرة هناك لإنقاذ الأفراد وتصريف المياه من المنازل التي غمرتها المياه.

وأعلنت فرقة الإطفاء أنه تعين إجلاء سكان قرية في جزيرة ليمنوس، بسبب الفيضانات، كما فقد رجل حياته.

وحظرت الحماية المدنية اليونانية حركة المركبات في رودس حتى يوم غد الاثنين. ولا يُسمح بالعمل إلا لفرقة الإطفاء والشرطة وخدمات الإسعاف.

وكانت العاصفة مصحوبة برياح قوية. كما كان هناك تساقط كثيف للثلوج في شمال غرب اليونان، بحسب ما ورد في تقارير الإذاعة اليونانية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الخطر لم ينته بعد، حيث أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في وسط اليونان خلال الساعات المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك