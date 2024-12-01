الأونروا توقف إيصال المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الممر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد استيلاء عصابة مسلحة أمس السبت على شاحنات أغذية حاولت الدخول عبر المعبر.

كانت العديد من عمليات السرقة والنهب قد وقعت من عصابات ومجموعات مسلحة فور دخولها من معبر كرم أبو سالم الاسرائيلي.

وشدد لازاريني في تغريدة بحسابه على منصة إكس، على أن العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة بلا داع بسبب الحصار والعقبات الإسرائيلية والافتقار إلى الأمان، محملاً إسرائيل مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات على عاتق إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة.

وحذر لازاريني من صعوبة اتخاذ القرار من ايقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة.

كانت الأونروا قد حذرت من أن الفلسطينيين في غزة باتوا يعتمدون حصرًا على المساعدات الإنسانية في ظل التقويض المستمر لقدرة الأمم المتحدة على الوفاء بتفويضه- حسب قناة الجزيرة.

ونقلت الوكالة في منشور على إكس شكوى نازحة مسنّة فلسطينية من تعذر حصولها على الأدوية بعد نفادها لدى الوكالة بسبب التضيق الإسرائيلي على إنجازها لمهامها في القطاع.

ونقلت الأونروا عن جميلة، 80 عاما، قولها "قطعت مسافات طويلة، ومررت بحشود كبيرة من الناس فقط للوصول إلى العيادة هنا في خان يونس للحصول على أدويتي. أعاني من أمراض مزمنة، ومع ذلك لا أجد أي دواء متوفر".

وأضافت جميلة "كنت أعتمد بالكامل على الأونروا لتوفير الرعاية الصحية والتعليم لي ولأبنائي ولأحفادي. واليوم أواجه واقعًا مخيفًا، من سيقف بجانبنا إذا لم تكن الأونروا موجودة؟".