خالد عبد الغفار: إنجازات الصحة والتعليم لم تحدث منذ 40 عاما

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بالإنجازات التي شهدها قطاع الصحة في مصر خلال السنوات الماضية، قائلا: «أشهد أن ما تم من اجراءات خلال السنوات العشر الماضية لم يحدث خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية، وأنا كنت شاهدا على ملف التعليم العالي والآن الصحة».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»: «يكفي إن ميزانية وزارة الصحة ارتفعت من 32 مليار وصلت إلى 319 مليار في العام المالي الماضي».

وشدد أن التنمية البشرية لا تتحقق بدون بنية تحتية قوية تشمل الطرق والتعليم والصحة ووسائل النقل، معقبا: «التنمية البشرية لا تحدث في أي دولة في العالم بدون بنية تحتية، لن تستطيع أن تنمي البشر من غير ما يكون عندك طرق وتعليم وصحة ووسائل نقل كريمة، وبنية تحتية، كما تفعل الدولة في المشاريع القومية الضخمة».

وأشار إلى مواجهة الوزارة عجز الأطباء من خلال التوسع في كليات الطب، لافتا أن عدد الخريجين في الوقت الحالي 14 إلى 15 ألف طبيب سنويا، متوقعا زيادة هذا العدد إلى 29 ألف طبيب خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ كنتيجة لزيادة كليات الطب مع دخول الجامعات الأهلية الجديدة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير كفاءة الأطباء من خلال البعثات الخارجية والخبرات الداخلية والدورات التدريبية، قائلا:« الطبيب المصري في إنجلترا عليه إقبال شديد جدًا، وهذه شهادة لجودة التعليم المصري في القطاع الطبي».

واختتم قائلا: «هذا الطبيب لابد أن يحصل على ما يستحقه حتى يتفرغ ويركز على عمله، ومنظومة التأمين الصحي الشامل جاذبة وتراعي ذلك تماما، والطبيب يحصل فيها على مقابل مادي مريح جدًا ينافس القطاع الخاص، ونحن بتكليف من الرئيس السيسي ننظر للمقابل المادي والمكافئات والبدلات الخاصة بالأطباء والفريق الطبي بشكل عام؛ لنحسن من أحوالهم».