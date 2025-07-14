قال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور ماهر النمورة، إن الجانب الأمريكي يجب أن يكون عادلًا في تدخله لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، منتقدًا تمسك إسرائيل بالإبقاء على احتلال 40% من مساحة غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن السيطرة على 40% من مساحة غزة بمثابة «احتلال جديد»، مؤكدًا أن هذا الوضع لا يقبله أي إنسان.

وأشار إلى ضرورة وجود موقف واضح من الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، يُلزم الاحتلال بالوقف الفوري للحرب والعدوان خلال فترة الهدنة المرتقبة والتي تصل إلى 60 يومًا.

ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يؤكد ضرورة وقف الحرب بشكل شامل، وإتمام صفقة تبادل لجميع الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، وإغلاق هذا الملف نهائيًا.

ونوه أن الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 21 شهرًا مورس بها أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم، قائلًا إنها «طالت البشر والحجر ولم تبقِ أو تذر».

وواصل: «نريد موقفًا من الولايات المتحدة الأمريكية صريحًا وواضحًا يلزم هذا الاحتلال ويلزم نتنياهو بوقف فوري للحرب والعدوان»، مطالبًا بحماية دولية للشعب الفلسطيني الذي لازال يرزح تحت نيران الاحتلال.

واعتبر أن «الإدارة الأمريكية ومبعوثها الأطراف الوحيدة القادرة على فرض الأمر الواقع على الاحتلال، وإبرام صفقة شاملة تنهي الحرب والمذبحة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».

وذكر أن حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو لا تريد وقف الحرب؛ خاصة أن رئيس حكومة الاحتلال يعلم أنه سيدخل السجن بمجرد وقف الحرب، بسبب القضايا المرفوعة ضده والتي تتهمه بالفساد.