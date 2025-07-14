جيش الاحتلال يهاجم عدة دبابات في السويداء جنوبي سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الهجوم على عدة دبابات في قرية سميع بالسويداء في جنوب سوريا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني قوله إن "دبابات سورية عبرت الخط الذي حددته إسرائيل جنوبي سوريا فاستهدفتها الطائرات الإسرائيلية".

وفي وقت مبكر من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قواتها "ستبدأ تدخلا مباشرا في السويداء لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن"، بعد الاشتباكات الدامية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتعهدت الوزارة بملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص "ضمانا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون".

كما دفعت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، في محاولة لاحتواء التوترات وفرض الأمن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات المسلحة والقصف المتبادل في محافظة السويداء منذ صباح الأحد، ارتفعت إلى 64 قتيلاً، بينهم طفلان وسيدة، وهم: 48 من أبناء السويداء بينهم طفلين وسيدة، و10 من بدو السويداء، و6 من عناصر وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، بينهم أطفال وبعضهم بحالات حرجة.