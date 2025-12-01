وفد من الإيكواس يصل إلى غينيا بيساو لإجراء محادثات مع قادة الانقلاب العسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى غينيا بيساو اليوم الاثنين، لإجراء محادثات وساطة مع قادة الانقلاب العسكري بشأن "الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري".

ويقود وفد الإيكواس رئيسها وهو رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، وذلك في وقت فرضت فيه الحكومة العسكرية – التي استولت على السلطة الأربعاء الماضي – حظرا على جميع المظاهرات والإضرابات والأنشطة التي تُعتبر تهديدا للسلم والاستقرار.

وفي بيان صدر مساء أمس الأحد، أمرت السلطات العسكرية بإعادة فتح المؤسسات العامة والوزارات.

وكان الجيش قد استولى على السلطة في غينيا بيساو بعد ثلاثة أيام من انتخابات رئاسية متقاربة النتائج، ادعى المرشحان الرئيسيان الفوز بها.

وخلال الانقلاب، قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو لوسائل إعلام فرنسية عبر الهاتف إنه تم عزله واعتقاله.

ومنذ ذلك الحين، فر إمبالو إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو.