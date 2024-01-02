 مقتل شخصين جراء حريق في مبنى سكني جنوب العاصمة الكورية الجنوبية - بوابة الشروق
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مقتل شخصين جراء حريق في مبنى سكني جنوب العاصمة الكورية الجنوبية

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:52 ص

اندلع حريق في مبنى سكني في جونبو، جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل اثنين من السكان، حسبما ذكرت سلطات الإطفاء.

واندلع الحريق في الطابق التاسع من المبنى الواقع في جونبو / حوالي 24 كيلومترا جنوب سول/ في الساعة 0715 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال مسؤولون إن شخصين نقلا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة لكنهما توفيا.

وتم التعرف عليهما على أنهما من سكان المنزل الذي بدأ فيه الحريق.

وقال مسؤولون إن الشرطة وسلطات الإطفاء تخطط للنظر في سبب الحريق بمجرد إخماده.

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