نوة رأس السنة تواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية

تعرضت أحياء المنتزه وشرق محافظة الإسكندرية، مساء الاثنين، لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة الشدة، وسط انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة، حيث سجلت العضمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية، وذلك وسط سكون لحركة الرياح، ودون أن تؤثر على حركة المواصلات أو الملاحة البحرية.

ويأتي ذلك ضمن أيام نوة "رأس السنة الميلادية" ذات الرياح الغربية، وتستمر لمدة 4 أيام، حيث تجود على الإسكندرية بأمطارها الغزيرة في أغلب من الأحيان، وذلك وفقًا لجداول النوات البحرية التي تتعرض لها عروس البحر الأبيض المتوسط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تشهد محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار تبدأ متوسطة الشدة، وتزداد تدريجيا لتكون غزيرة في بعض الأحيان على فترات متقطعة.