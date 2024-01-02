أول تعليق من حركة حماس على إطار المقترح المصري لوقف إطلاق النار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن «العدوان على غزة سيتوقف تحت ضربات المقاومة وصمود شعب فلطسين»، مشيرًا إلى أن «الاحتلال ليس أمامه إلا الاستجابة لإرادة الشعب».

وأشار خلال كلمة، مساء الثلاثاء، إلى المبادرات والعروض التي وصلت إلى قيادة الحركة عبر الأخوة في مصر وقطر، لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: «بعد دراسة تلك الأفكار بإيجابية، قدمت الحركة لمصر وقطر موقفها ورؤيتها الذي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة».

وأوضح أن الحركة تلقت العديد من المبادرات تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، صادرة عن جهات وشخصيات فلسطينية وعربية؛ حريصة على شعب فلسطين وقضيته ووحدته.

وأكمل: «أكدنا للجميع تمسك الحركة بوحدة الشعب والقضية، وأنها منفتحة على كل المكونات الوطنية لإعادة بناء المرجعية الوطنية في إطار المنظمة عبر الخيار الديمقراطي، والاتفاق على حكومة وطنية للضفة والقطاع والعمل على أساس برنامج المقاومة والثوابت، وفي مقدمتها الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير».

ونفى أن «يكون هناك فوضى أو فراغ في القطاع إلى أن يتم ذلك»، مؤكدًا أن «الأجهزة الأمنية والشرطية والمؤسسات الحكومية، خاصة الأطقم الطبية والدفاع المدني، تقوم بجهدها بالإمكانيات المتاحة في ظل الحرب والعدوان».