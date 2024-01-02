أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 360 ألفا و820 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 360 ألفا و820 جنديا، من بينهم 810 جنود لقوا حتفهم خلال أمس الاثنين فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 5990 دبابة، منها 7 دبابات خلال أمس الاثنين فقط، و11100 مركبة قتالية مدرعة و8531 نظام مدفعية و945 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و626 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 329 طائرة، و324 مروحية، و11365 من المركبات وخزانات الوقود، و23 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و6710 طائرات مسيرة، و1284 من وحدات المعدات الخاصة، و1710 صواريخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.