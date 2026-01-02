جونسون ينضم لكريستال بالاس في أغلى صفقة بتاريخ النادي

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميًا تعاقده مع الدولي الويلزي برينان جونسون قادمًا من توتنهام هوتسبير، في صفقة قياسية بلغت 35 مليون جنيه إسترليني، لتصبح الأغلى في تاريخ النادي.

وينتقل جونسون، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى ملعب سيلهرست بارك بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف، وسيحمل القميص رقم 11 مع فريقه الجديد، حيث سيكون مؤهلاً للمشاركة بداية من مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.

وتفوق هذا التعاقد على الرقم القياسي السابق للنادي، المسجل باسم البلجيكي كريستيان بينتيكي الذي انضم من ليفربول مقابل 32 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016.

وغادر جونسون توتنهام بعد موسمين ونصف، قضاهما في صفوف السبيرز بعد انتقاله من نوتنغهام فورست في صفقة بلغت 47.5 مليون جنيه إسترليني. وقدم جونسون أداءً مميزًا مع الفريق اللندني، حيث أنهى الموسم الماضي كأفضل هداف بتسجيل 18 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها هدف حاسم قاد توتنهام للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي.