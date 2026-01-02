إسرائيل تطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف كاذب قرب حدود لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه أطلق صاروخا اعتراضيا بمنطقة برعام قرب الحدود مع لبنان باتجاه هدف تبين أنه "كاذب"، بعدما أعلن في وقت سابق رصد "هدف جوي مشبوه".

وأوضح الجيش في بيان، أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة برعام على الحدود اللبنانية"، قبل أن يعلن لاحقا أن الهدف كان "كاذبا".

ومنذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر 2024، لم تسجل هجمات من الجانب اللبناني، رغم استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجمات داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت إسرائيل شنت عدوانا في أكتوبر 2023 على لبنان، تحول إلى حرب واسعة في سبتمبر 2024، أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا.

ووفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار أكثر من 10 آلاف مرة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.