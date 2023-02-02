قال أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك، إن اتحاد الكرة لم يُخطرنا بـ وجود أي مديونيات علينا من قبل، مشيرًا إلى وجود تعنت من قبل مسؤولي الجبلاية في قيد صفقات الزمالك.

وأضاف أحمد إبراهيم في تصريحات لقناة الزمالك: «اتحاد الكرة لم يُخطرنا بـ وجود أي مديونيات علينا من قبل، وعلمنا ذلك الأمر يوم الثلاثاء عند تسجيل الصفقات الجديدة».

وتابع: «أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة في وقت سابق، من أجل الاستعلام عن وجود أي مديونيات على النادي، ولكن لم يتم الرد علينا نهائيًا».

وأتم: «كان هناك تعنت واضح من إدارة اتحاد الكرة مع نادي الزمالك، في مسألة قيد الصفقات الجديدة، وموقفنا سليم وقيدنا اللاعبين في الوقت المحدد من قبل فيفا».