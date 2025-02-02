المؤلف محمود حمدان: أحمد العوضي اتمرمط وجابها من تحت أوي لحد ما وصل وبقى نجم

قال المؤلف محمود حمدان، إن الشركة المنتجة قررت تغيير بوستر فهد البطل ووضع صورة الفنان محمود البزاوي مع الأبطال، وهو فنان له قيمة كبيرة، وقبل ذلك البوستر صور "البزاوي" بوستر منفردا لوحده، وبعدما لفت نجل الأخير الأنظار اتخذت الشركة ذلك القرار، وتم تعليق البوستر في الشوارع بالإضافة إلى صورته.

وتابع محمود حمدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه سعيد للغاية بردود أفعال الجمهور حول البرومو الخاص بمسلسل فهد البطل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، فالجمهور ينتظر الأخير بعد نجاحه في مسلسل حق عرب الذي عرض في رمضان الماضي، وفريق العمل يعمل جاهداً لكي يخرج بشكل جيد.

وعلق على تكرار الحبكة الدرامية بمسلسل فهد البطل بأعمال أخرى قائلاً: "أنا لو عملت كده يبقى عندي فقر فني ومش بكرر أي قصة عملتها قبل كده، غير لو ناس معندهاش حاجة تقدمها وأنا بستثمر نجاح الفنان نفسه في العمل، لكن بيئة مسلسل حق عرب نفس البيئة المشابهة الموجودة في فهد البطل"، متسائلا: "هو أنا لو بعمل السيناريو في حارة شعبية يبقى العمل مشابه لعمل تاني!؟".

وأوضح أن أحمد العوضي شخص طيب للغاية ويتعامل بكل ود مع زملائه في لوكيشن التصوير، وأعتبره بمثابة أخ وصديق، معقباً: "أحمد العوضي اتمرمط أوي وجابها من تحت أوي لحد ما وصل وبقى نجم.. في رحلة كبيرة هو مر بيها".



وأشار بخصوص اعتراض البعض حول تجسيد الفنان أحمد العوضي لشخصية الأب والابن في مسلسل "فهد البطل"، حيث قدمها سابقاً محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد، قائلاً: "هي لا بتاعت محمد رمضان ولا أحمد العوضي، الفكرة دي من زمان بتتعمل وعملها الراحل نور الشريف في العطار والسبع بنات ويحيى الفخراني عملها برضه، هي مش تقليد لحد تاني".